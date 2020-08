Inter, è fatta per Alexis Sanchez a titolo definitivo: triennale da 7 milioni a stagione (Di lunedì 3 agosto 2020) Alexis Sanchez è ad un passo dal diventare ufficialmente un giocatore di proprietà dell’Inter. È fatta per il passaggio a titolo definitivo del cileno che, stando a quanto riportato da Sky Sport, in queste ore sta risolvendo il contratto con il Manchester United per poi legarsi al club nerazzurro. Con l’Inter il calciatore ha raggiunto un accordo per un contratto triennale con un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, cifre ben al di sotto della presunta richiesta di 15-20 milioni trapelata nelle scorse settimane. Leggi su sportface

DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - DiMarzio : #Inter - #Sanchez, è fatta: i dettagli dell'accordo - MarioGiunta : Inter, fatta per Sanchez! Accordo raggiunto poco fa! Firmerà un contratto di tre anni! ???? Inter, agreement reach… - GioGiachetti : RT @DiMarzio: È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun indennizzo, acc… - Alex_Zonghetti : RT @DiMarzio: È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun indennizzo, acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter fatta Calciomercato Inter, fatta per Sanchez: si attende l’annuncio TuttoInter24.it il Fatto Siciliano

Sono cinquanta gli interventi dei Vigili del fuoco e della Forestale per gli incendi divampati nelle ultime ore nel palermitano, dove ieri sono stati superati i 40 gradi. Tutti gli uomini delle squadr ...

Vitale boom: "Conte a rischio licenziamento! L'ha fatta fuori dal vaso"

Il dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, per parlare dello sfogo di Antonio Conte: "Ha pisciato fuori dal vaso. Quel ...

Sono cinquanta gli interventi dei Vigili del fuoco e della Forestale per gli incendi divampati nelle ultime ore nel palermitano, dove ieri sono stati superati i 40 gradi. Tutti gli uomini delle squadr ...Il dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, per parlare dello sfogo di Antonio Conte: "Ha pisciato fuori dal vaso. Quel ...