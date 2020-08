Inter, dopo la sfuriata di Antonio Conte ecco la pista che porta a Max Allegri: ribaltone in panchina? (Di lunedì 3 agosto 2020) La sfuriata di Antonio Conte dopo l'ultima di campionato vinta contro l'Atalanta è stata troppo tosto per passare in sordina. Tanto che l'Inter, scrive la Gazzetta dello Sport , sta prendendo in considerazione l'idea di troncare con il mister salentino. L'idea, insomma, ronza in testa a Zhang. E il presidente ha già individuato il sostituto: Max Allegri ... Leggi su liberoquotidiano

Non è certo la mossa che può riportare nell'immediato il sereno all'Inter, ma il riscatto di Alexis Sanchez è comunque un passo chiave per il presente nerazzurro in Europa League nonché un primo tasse ...

Inter, che attacco a Conte: “Gravità unica. Non vuole neanche Messi”

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il match tra Inter e Atalanta. Paolo Di Canio si sofferma sullo sfogo del tecnico nerazzurro e non risparmia qualche frecciata: “Non so perc ...

