Inter, dalla Francia: vicino l'accordo con il Tottenham per Ndombélé (Di lunedì 3 agosto 2020) L'Inter vuole Tanguy Ndombélé e accelera la trattativa. Secondo quanto riportato dall'emittente francese TF1, il club nerazzurro sarebbe vicino a trovare l'accordo con il Tottenham sull'importo per il trasferimento del centrocampista. Resta però da convincere il calciatore, che resta in contatto anche con altre squadre europee. In ogni caso, Ndombélé non avrebbe ancora preso alcuna decisione.

