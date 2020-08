Inter-Conte, si rischia la rottura: Allegri il piano B dei nerazzurri, con la Juventus alla finestra… (Di lunedì 3 agosto 2020) Un ottimo campionato, 82 punti conquistati, il secondo posto alle spalle della Juventus. Tutto tranquillo in casa Inter? Macchè. Il post-Bergamo è stato caldissimo per i nerazzurri, è arrivato uno sfogo durissimo dell’allenatore Antonio Conte che potrebbe portare pesantissime ripercussioni in vista della prossima stagione. L’ex Ct della Nazionale ha lanciato accuse, non si è sentito protetto dalla dirigenza, ha parlato di società debole. Ovviamente le dichiarazioni hanno fatto rumore e infastidito il club nerazzurro. La rottura, a questo punto, non è da escludere. Anzi. A breve Marotta incontrerà Conte per valutare la possibilità di continuare insieme, sarà un incontro decisivo. Sicuramente ... Leggi su calcioweb.eu

Inter : ?? | FORMAZIONE #AtalantaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - FBiasin : 2012–26 punti 2013–33 2014–42 2015–32 2016–24 2017–29 2018–23 2019–21 2020–1 I punti di distacco tra #Inter e… - DiMarzio : Lo sfogo, le frizioni: il punto sulla frattura tra #Inter e #Conte. Con #Allegri sullo sfondo - Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsport - Conte via dall'Inter solo se si dimette. In caso di addio occhi su Allegri e Pochettino - fcin1908it : Inter, Conte vuole pieni poteri e medita l'addio: oggi primo confronto con la dirigenza? - -