Insulti al figlio del Ministro Lamorgese: gestisce un centro per migranti, ma sono Lukaku e Pastorello (Di lunedì 3 agosto 2020) Stiamo assistendo in questi giorni ad un’ondata di Insulti di chiaro stampo sovranista nei confronti del Ministro Lamorgese, a causa di un conflitto di interessi che vede protagonista suo figlio, apparentemente messo a gestire un centro per migranti. Tuttavia, è proprio quel termine, “apparentemente”, a fare tutta la differenza del mondo. sono trascorsi pochi giorni da quando ci avete chiamato in causa per esaminare in modo più dettagliato le voci relative alle origini del marito del Ministro, come vi abbiamo illustrato non molto tempo fa su Bufale, oggi 3 agosto bisogna concentrarsi sulla vita privata del figlio. Lukaku e Pastorello diventano il figlio ... Leggi su bufale

vladiluxuria : E se fosse vostro figlio, nipote, amica o un collega a essere la prossima vittima dell’odio con insulti, porte o pu… - Noovyis : (Insulti al figlio del Ministro Lamorgese: gestisce un centro per migranti, ma sono Lukaku e Pastorello) Playhitmu… - UnoQuasiNormale : RT @vladiluxuria: E se fosse vostro figlio, nipote, amica o un collega a essere la prossima vittima dell’odio con insulti, porte o pugni sb… - TosiniPietro : RT @vladiluxuria: E se fosse vostro figlio, nipote, amica o un collega a essere la prossima vittima dell’odio con insulti, porte o pugni sb… - Jammin_to_Jimin : RT @vladiluxuria: E se fosse vostro figlio, nipote, amica o un collega a essere la prossima vittima dell’odio con insulti, porte o pugni sb… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti figlio Insulti al figlio del Ministro Lamorgese: gestisce un centro per migranti, ma sono Lukaku e Pastorello Bufale.net Picchiato in spiaggia perché di colore. Il figlio dell'aggressore: "Fermo papà, c'è posto per tutti"

Insultato e picchiato in spiaggia davanti agli altri bagnanti da due persone che volevano allontanarlo perché di colore. È successo sabato sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Vitti ...

CorSera torna sulle scintille di Napoli-Lazio: "Terrone è il peggio che si possa dire a Gattuso"

Nell'ultima partita di campionato contro la Lazio, il finale non è stato dei migliori. Rino Gattuso è andato su tutte le furie dopo aver ricevuto un insulto dalla panchina biancoceleste e su quest'epi ...

Insultato e picchiato in spiaggia davanti agli altri bagnanti da due persone che volevano allontanarlo perché di colore. È successo sabato sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Vitti ...Nell'ultima partita di campionato contro la Lazio, il finale non è stato dei migliori. Rino Gattuso è andato su tutte le furie dopo aver ricevuto un insulto dalla panchina biancoceleste e su quest'epi ...