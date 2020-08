Instagram Shop arriva in Italia, come funziona (Di lunedì 3 agosto 2020) Instagram presenta la funzione Shop e si apre ufficialmente in Italia alla vendita di prodotti per piccole e medie imprese, oltre a creators, vip e influencer. A un mese dall’annuncio ufficiale di Facebook Shops che aveva già presentato la funzionalità in arrivo sul social fotografico e dopo la comparsa dei tag “Shopping” all’interno delle Stories, il gruppo di Menlo Park compie un altro passo per trasformarsi in un e-commerce globale che, presto, punterà a rompere le uova nel paniere di Amazon. Si tratta del primo tentativo di introdurre veri e propri negozi virtuali all'interno del social network, gestendo le vendite direttamente all'interno della piattaforma o sugli altri canali della società - Facebook e WhatsApp. «Vogliamo ... Leggi su gqitalia

