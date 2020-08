Insigne sottoposto agli esami strumentali, ecco le sue condizioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Lorenzo Insigne, uscito infortunato nel mach con la Lazio, è stato sottoposto quest’oggi agli esami strumentali. ecco le sue condizioni in vista della sfida con il Barcellona Napoli in apprensione per le condizioni di Lorenzo Insigne in vista della sfida con il Barcellona. Il capitano degli azzurri è uscito infortunato nel match con la Lazio, e resta in dubbio per la sfida con i blaugrana. L’attaccante si è sottoposto oggi agli esami strumentali, che hanno rilevato una lesione del tendine dell’adduttore sinistro. A comunicarlo è stato il Napoli, attraverso una nota ufficiale: “Lorenzo Insigne, ... Leggi su zon

XxKnightDark17 : Lorenzo Insigne, infortunatosi nel finale del match contro la Lazio di sabato scorso, si è sottoposto oggi a esami… - Salvato95551627 : RT @claudioruss: Lorenzo #Insigne si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’ad… - Peri_Neo : 'Lorenzo #Insigne, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendin… - CarloMartootchy : RT @claudioruss: Lorenzo #Insigne si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’ad… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Lorenzo #Insigne si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’ad… -