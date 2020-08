Insigne in dubbio per la Champions. Politano potrebbe giocare a sinistra (Di lunedì 3 agosto 2020) Politano al posto di Lorenzo Insigne Insigne potrebbe non farcela per sabato, quando il Napoli si troverà di fronte al Barcellona. Il capitano azzurro uscito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

