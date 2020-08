Infortunio Insigne: lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro (Di lunedì 3 agosto 2020) Infortunio Insigne: il Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il capitano azzurro Il Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Lorenzo Insigne. A serio rischio per la trasferta al Camp Nou contro il Barcellona, ecco la nota del club azzurro. COMUNICATO – «Lorenzo Insigne, infortunatosi nel finale del match contro la Lazio di sabato scorso, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Barcellona-Napoli verrà trasmessa in diretta da Sky. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili ...Meno grave del previsto, così com'era stato anticipato nelle scorse ore, ma il dubbio sulla presenza di Lorenzo Insigne, al Camp Nou, resta. Un'ora fa, l'attaccante del Napoli si è sottoposto alla ris ...