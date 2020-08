Infortunio Insigne, le condizioni del capitano dopo la risonanza magnetica (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ infiammazione all’inserzione dell’adduttore il verdetto della risonanza magnetica effettuata nelle scorse ore dal capitano del Napoli Lorenzo Insigne. E’ quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate del club. Il calciatore azzurro si è infortunato all’84’ del match con la Lazio e il verdetto di oggi indica una situazione critica ma non grave. Insigne continuerà la terapia a Castel Volturno e nei prossimi giorni valuterà con lo staff medico, diretto dal dottor Canonico, l’evolversi del fastidio per capire se potrà provare a essere in campo sabato sera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Si parte dall’1-1 del San Paolo. L'articolo ... Leggi su anteprima24

