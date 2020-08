Infortunio Dybala, ULTIMISSIME: trapela ottimismo in vista del Lione, ma… (Di lunedì 3 agosto 2020) Infortunio Dybala- Come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Paulo Dybala ha ripreso ad allenarsi e potrebbe ritornare a disposizione in vista della sfida contro il Lione. Massima cautela e nessuna forzatura, ma la sensazione è che la Joya possa scendere in campo almeno nel corso della ripresa. Ricordiamo che i bianconeri partiranno dall’1-0 dell’andata in favore dei francesi. Infortunio Dybala, trapela ottimismo: in campo senza rischi Lo staff medico bianconero farà di tutto per riavere Dybala a disposizione in vista della sfida di venerdì sera, ma allo stesso tempo non verrà preso alcun tipo di rischio. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

sorriso1971 : RT @Gneccorocca: Ritorno degli 1/8 di CL 15/16. Dybala rotto, Manzo in panca post infortunio Allegri tira fuori un 4/3/3 atipico che divent… - Gneccorocca : Ritorno degli 1/8 di CL 15/16. Dybala rotto, Manzo in panca post infortunio Allegri tira fuori un 4/3/3 atipico che… - UomoDelle : @JPeppp Top: Cr7,Dybala,De Ligt,Bentancur Demiral (fino all'infortunio) Da rivedere: Cuadrado Flop: Tutto il resto - PalloneBucato : Credo che per la #juve sarà più dannoso questo ritiro di #Rocchi che un eventuale infortunio di #Dybala (che ovviam… - dfranco74 : @mimmopesce1 Al 85’ tra l’altro. Mimmo ma all’infortunio di Dybala un po’ hai goduto vero? -