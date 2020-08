Industria, l’indice PMI fotografa una decisa ripresa dell’attività dell’area euro. Fiducia delle imprese italiane ai massimi (Di lunedì 3 agosto 2020) Si rafforzano i segnali di ripresa economica dopo il letargo dei mesi di lockdown. L’indicatore Purchasing Managers Index (PMI) elaborato da IHS Markit (indagine periodica tra dirigenti aziendali sull’andamento dell’attività) fotografa per l’area euro in luglio una crescita a 51,8 punti dal 47,4 di giugno, meglio delle attese degli analisti e primo rialzo mensile da un anno e mezzo. La soglia dei 50 punti indica lo spartiacque tra una fase di contrazione ed una espansiva. Le aziende tornano a respirare insomma con i segnali migliori arrivano dai produttori di beni di consumo. Riscontri positivi interessano tutte le categorie. In generale le aziende hanno ripreso a smaltire le scorte e a ricevere nuovi ordini. Ancora prudenza sugli acquisti di forniture per avviare nuove produzioni, con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

