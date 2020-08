Indiscreto: Iannone-Buccino, è finita (malissimo)? "Negli ultimi giorni è successo di tutto" (Di lunedì 3 agosto 2020) Crisi nera per Cristina Buccino e Andrea Iannone. Una fonte segreta rivela: “Si sono mollati”. Dopo Belen Rodriguez, il pilota non ha ancora trovato la donna giusta. Sembra che ci siano state discussioni molto accese con la Buccino e abbia deciso di troncare, ma i diretti interessati scelgono la strada del silenzio. Nessuna dichiarazione ufficiale. Cosa sarà accaduto? tutto resta avvolto nel mistero. Intanto, la Buccino nei giorni scorsi aveva partecipato ad un provino per il Grande Fratello vip. A quanto pare non sarebbe andato bene: niente Grande Fratello per la lei. Che nelle prossime settimane tornerà a fare vita da single, salvo colpi di scena. Leggi su liberoquotidiano

