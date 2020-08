Indipendent, arrivano in Italia gli occhiali da sole di Cristiano Ronaldo (Di lunedì 3 agosto 2020) Campione in campo e lungimirante negli affari. Cristiano Ronaldo ha sempre dimostrato di aver fiuto, non solo in area di rigore. La sua linea di moda è famosa in tutto il mondo, e con un testimonial così era difficile immaginare il contrario. Ora il fenomeno portoghese arriva in Italia con un nuovo progetto: CR7 Eyewear, lanciato in collaborazione con Independent, il marchio di Lapo Elkann. “La passione, la determinazione e l’elevata attenzione ai dettagli sono la conferma ulteriore che l’icona del calcio mondiale Cristiano Ronaldo è sempre un passo avanti”, ha dichiarato Lapo, imprenditore sempre attento e all’avanguardia, capace di coinvolgere nel suo progetto anche il fuoriclasse della Juventus, che arriva in Italia con la sua nuova ... Leggi su italiasera

