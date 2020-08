Incurvare le ciglia con il piegaciglia, come si usa? (Di lunedì 3 agosto 2020) Il piegaciglia è un alleato makeup di vecchia data ma poco utilizzato. Spesso relegato solo alle occasioni speciali, sembra ci sia un alone di mistero e di paura riguarda all’utilizzo di questo strumento. In realtà, usandolo correttamente e con un po’ di pratica, è un tool perfetto per chi ha le ciglia dritte o poco curve o per chi, semplicemente, vuole ciglia dall’aspetto panoramico ed un effetto lifting a di apertura allo sguardo. La regola d’oro per utilizzare il piegaciglia Innanzitutto, per utilizzare il piegaciglia le ciglia devono essere struccate. Infatti, è proprio andandolo ad utilizzare sulle ciglia truccate con il mascara che c’è il rischio di spezzarle e danneggiarle. Questo ... Leggi su dilei

zazoomblog : Come incurvare le ciglia con il piegaciglia come si usa? - #incurvare #ciglia #piegaciglia -

Ultime Notizie dalla rete : Incurvare ciglia Come incurvare le ciglia con il piegaciglia, come si usa? DiLei Come incurvare le ciglia con il piegaciglia, come si usa?

Il piegaciglia è un alleato makeup di vecchia data ma poco utilizzato. Spesso relegato solo alle occasioni speciali, sembra ci sia un alone di mistero e di paura riguarda all’utilizzo di questo strume ...

Laminazione ciglia, come valorizzare lo sguardo

Trucco o non trucco, è questo il dilemma? In estate sono in molte a porsi il problema in quanto, complice il caldo, il temuto effetto panda può causare spiacevoli sorprese. Il mascara infatti, sopratt ...

Il piegaciglia è un alleato makeup di vecchia data ma poco utilizzato. Spesso relegato solo alle occasioni speciali, sembra ci sia un alone di mistero e di paura riguarda all’utilizzo di questo strume ...Trucco o non trucco, è questo il dilemma? In estate sono in molte a porsi il problema in quanto, complice il caldo, il temuto effetto panda può causare spiacevoli sorprese. Il mascara infatti, sopratt ...