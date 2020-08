Incendio in un parco naturale a Bari: canadair in azione per domare le fiamme [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Un vasto Incendio è in corso nell’area di Lama Balice alla periferia di Bari, in un’area protetta che si snoda a ridosso di un complesso alberghiero vicino l‘aeroporto di Bari-Palese. Sul posto sono al lavoro una decina di squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile, aiutati da tre mezzi aerei tra i quali un canadair. Sul posto ci sono anche gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato. L’area perimetrale e la viabilità circostante sono interdette al transito. Al momento le fiamme sarebbero circoscritte e sotto controllo, pur essendo arrivate a lambire alcune aree a ridosso di zone abitate, forse alimentate tra le sterpaglie secche dal vento e dalle alte temperature.L'articolo Incendio in un ... Leggi su meteoweb.eu

