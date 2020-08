Incendio a Lama Balice: Vigili del fuoco e Canadair al lavoro (Di lunedì 3 agosto 2020) Incendio a Lama Balice, cinque squadre dei Vigili del fuoco e Canadair solo al lavoro per domare le fiamme altissime sprigionate Un vastissimo Incendio a Lama Balice sta mettendo a duro lavoro i Vigili del fuoco già da qualche ora. Ben cinque le squadre al lavoro dei pompieri che stanno utilizzando anche un elicottero. La vastità dell’Incendio però ha costretto a scomodare anche un Canadair. Nella zona è intervenuta anche la polizia locale che ha chiuso la strada al traffico per consentire ai pompieri di domare le fiamme. Grande paura perché il fumo ha raggiunto le case vicino, ... Leggi su bloglive

