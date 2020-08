Incendi L’Aquila: devastati 800 ettari di montagna tra Cansatessa e Pettino, “il fuoco a 200 metri dalle case” (Di lunedì 3 agosto 2020) devastati ben 800 ettari di montagna tra Cansatessa e Pettino, frazioni dell’Aquila: questo al momento il bilancio degli Incendi che divampano ormai da giorni. Il fronte complessivo è di circa 4 km di lunghezza. “Non dobbiamo fare arrivare le fiamme nell’abitato di Pettino: il fuoco è a 200 metri dalle case, ma impediremo con ogni mezzo che si avvicini all’abitato e guadagni terreno verso L’Aquila,” ha affermato Silvio Liberatore dirigente della Protezione Civile della Regione Abruzzo.In alto 50 uomini tra vigili del fuoco, protezione civile, volontari con le motoseghe e uomini dell’esercito con un’apripista, a valle gli uomini della ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Incendi a L’Aquila, continuano a bruciare centinaia di ettari di boschi: ritrovato un presunto innesco, indaga la P… - fattoquotidiano : Incendi L’Aquila, lite tra un cittadino e il sindaco Biondi in un locale di Teramo: “Città brucia e lei è in discot… - fanpage : L'Aquila è circondata dagli incendi: in due giorni bruciati oltre 200 ettari di bosco - AgtAlesii : RT @AnsaAbruzzo: Incendi L'Aquila: 12 droni vvf con termocamera in azione - A_Aquilio : La mia L’Aquila continua a bruciare di #incendi dolosi, insieme a parte del polmone verde d’Italia. Un #terremoto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi L’Aquila Un futuro più verde, non soltanto in città: ricominciamo dalle foreste Corriere della Sera