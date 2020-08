Inaugurazione ponte Genova 2020: orario e dove vederla in tv (Di lunedì 3 agosto 2020) Inaugurazione ponte Genova: è l’evento del giorno, oggi lunedì 3 agosto 2020. A inaugurarlo sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai lavoratori che hanno tolto le macerie del vecchio ponte Morandi e costruito il nuovo ponte San Giorgio. Naturalmente sarà presente anche il sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, nonché l’architetto che ha progettato il nuovo ponte, ovvero Renzo Piano. Insieme percorreranno a piedi il ponte per tutta la sua lunghezza, 1.067 metri. L’Inaugurazione avverrà nel pomeriggio: andiamo a vedere a che ora e se e dove si può vedere in diretta tv. Inaugurazione ... Leggi su termometropolitico

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il governo macchia l’inaugurazione del Ponte: irrisolto il nodo Aspi e i familiari delle… - GiovanniToti : Con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita in Regione per l’inaugurazione del Ponte… - GMarcuccio : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Il governo macchia l’inaugurazione del Ponte: irrisolto il nodo Aspi e i familiari delle vittime… - AlexTheMod : RT @Kotiomkin: Oggi inaugurazione del ponte di #Genova. #Toninelli si è portato il pallone [@EMB61] #3agosto #pontesangiorgio #ponteGeno… -