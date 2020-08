Inaugurazione nuovo Ponte di Genova: la ricostruzione in un video timelapse. VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Il primo calo è del febbraio 2019, l’Inaugurazione della nuova struttura è oggi, 3 agosto 2020: il Ponte di Genova (LO SPECIALE) è stato ricostruito in tempi record e a mostrare come è stato definitivamente demolito il vecchio Morandi e messo in piedi il nuovo San Giorgio è un VIDEO in timelapse le cui immagini risultano davvero spettacolari (IL VIDEO DEL CROLLO - LA STORIA DEL Ponte). Leggi su tg24.sky

