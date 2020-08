Inaugurazione nuovo ponte di Genova | Renzo Piano | Vorrei che fosse amato

Inaugurazione nuovo ponte di Genova <br> Renzo Piano: "Vorrei che fosse amato" (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi 3 agosto 2020 è il giorno dell'Inaugurazione del nuovo ponte di Genova "San Giorgio", nato sulle ceneri della tragedia del ponte Morandi. L’inizio della cerimonia inaugurale è previsto alle 18.30, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al premier Giuseppe Conte. I familiari delle 43 vittime del crollo del Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 (qui il video della GdF) hanno chiesto che sia una cerimonia inaugurale sobria. Aspi Public company? Anche no L’epilogo dello scontro tra il governo e la famiglia Benetton Loro in ogni caso non parteciperanno, ma saranno incontrati in forma privata dal Capo dello Stato prima dell’Inaugurazione ... Leggi su blogo

