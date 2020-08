Inaugurato il nuovo Ponte di Genova, Mattarella: "Accertamento rigoroso delle responsabilità", Conte: "E' la dimostrazione che il nostro Paese sa rialzarsi" (Di lunedì 3 agosto 2020) Prima della cerimonia il presidente della Repubblica ha incontrato i familiari delle vittime, in Valpolcevera sul viadotto la lettura dei 43 nomi e l'omaggio delle Frecce tricolori Leggi su repubblica

