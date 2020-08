Inaugurato il nuovo ponte di Genova, le parole di Conte e Mattarella alla cerimonia (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo 720 giorni esatti dalla terribile trgedia che ha coinvolto il nostro paese, con il crollo del ponte Morandi che è costato la vita a 43 persone, in serata c’è stata l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, presentato con una solenne inaugurazione da tutte le autorità del paese, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Premier Giuseppe Conte e l’architetto Renzo Piano. La cerimonia L’Inno d’Italia, la lettura dei nomi delle 43 vittime del Morandi seguita dalle note ‘silenzio’, poi il taglio del nastro tricolore da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: ha avuto così inizio la cerimonia del ... Leggi su giornal

Tg3web : Domani sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova e in un'istituzione storica della città sono state cucite le masche… - fattoquotidiano : Genova, inaugurato il nuovo Ponte San Giorgio. Conte: ‘L’Italia sa rialzarsi e tornare a correre’. Mattarella a fam… - SkyTG24 : Oggi viene inaugurato il nuovo #PonteDiGenova. Dal crollo alla ricostruzione, ripercorriamo le tappe che hanno coin… - IlNuovoTorrazzo : INAUGURATO OGGI IL NUOVO PONTE GENOVA-SAN GIORGIO0 - Hanan1868 : RT @avimmaisacap: Se non ci fosse stato il M5S al governo oggi non si sarebbe inaugurato nessun nuovo ponte a Genova e i Benetton avrebbero… -