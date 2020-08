Inaugurato il nuovo ponte di Genova (Di lunedì 3 agosto 2020) Genova (ITALPRESS) – Con il taglio del nastro da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ufficialmente Inaugurato a Genova il ponte San Giorgio, il viadotto sul torrente Polcevera ricostruito dopo il crollo del “Morandi”. Accanto a lui il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti. Pochi istanti prima la benedizione dell’opera da parte dell’arcivescovo della città Marco Tasca. Subito dopo il taglio del nastro il sorvolo delle frecce tricolori. Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Tg3web : Domani sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova e in un'istituzione storica della città sono state cucite le masche… - fattoquotidiano : Genova, inaugurato il nuovo Ponte San Giorgio. Conte: ‘L’Italia sa rialzarsi e tornare a correre’. Mattarella a fam… - SkyTG24 : Oggi viene inaugurato il nuovo #PonteDiGenova. Dal crollo alla ricostruzione, ripercorriamo le tappe che hanno coin… - riccardo_rina : Oggi hanno inaugurato il nuovo ponte di Genova, dopo neppure un anno, con il lavoro intenso di più di mille uomini,… - StampaSavona : Genova, inaugurato il ponte San Giorgio: ecco cosa cambia per gli automobilisti -

