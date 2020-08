In viaggio da Stromboli a Napoli: velisti salvano tartaruga (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’hanno trovata che nuotava a pelo d’acqua ed in grande difficoltà nel mare di Stromboli (Messina) così due velisti hanno messo in salvo una tartaruga della specie caretta caretta. Dopo averla presa a bordo i due soccorritori hanno contattando il Filicudi worldwife conservation. Così sono scattati i soccorsi che hanno visto in azione un network di enti e associazioni tra Sicilia e Campania. La tartaruga, infatti, da Stromboli ha raggiunto il capoluogo campano, quando lo staff dell’area marina protetta di Punta Campanella ha intercettato l’imbarcazione con la tartaruga a bordo 3 miglia al largo di Massa Lubrense. La caretta caretta pativa, molto probabilmente, per ... Leggi su anteprima24

