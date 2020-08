In Italia la libertà d'impresa esiste solo per fallire (Di lunedì 3 agosto 2020) Negli ultimi giorni una notizia di una certa rilevanza per comprendere lo stato dell'economia e della politica Italiana è passata sotto silenzio. Secondo il report periodico del Cnel sulla contrattazione collettiva, il 61,6% dei contratti collettivi nazionali di lavoro risulta scaduto alla data del 30 giugno 2020. Eppure la politica insiste sulla cristallizzazione del mondo del lavoro, nonostante per l'intero 2020 il decreto Dignità sia stato sospeso. Non a caso il decreto Agosto consente di licenziare solo in caso di chiusura o fallimento. Gli accordi in attesa di rinnovo sono 576 su 935. Tra coloro che aspettano il rinnovo contrattuale ci sono oltre 10 milioni di lavoratori privati (il 79,2%) che salgono a più di 13 milioni se si aggiungono i circa 3,2 di dipendenti pubblici. Fra le categorie interessate, sanità privata, ... Leggi su panorama

GEscortitalia : Mattarella: “Libertà non è fare ammalare gli altri di Covid” Clicca qui: - Italia_Notizie : Il monito di Mattarella sulle mascherine: 'Libertà non è far ammalare gli altri' - Italia_Notizie : Quella legge che uccide le libertà -

Ultime Notizie dalla rete : Italia libertà Il monito di Mattarella sulle mascherine: "Libertà non è far ammalare gli altri" ilGiornale.it Non c'è estro senza libertà

In un breve periodo di tempo la Cina ha avuto uno sviluppo economico, finanziario, scientifico e tecnico smisurato. Non ha superato gli Stati Uniti ma di certo il suo tasso di sviluppo è più forte del ...

GP del Nürburgring su YouTube in 7 Paesi (ma non in Italia)

Una svolta storica quella annunciata stamane da Liberty: il GP dell’Eifel, in programma l’11 ottobre al Nürburgring, sarà visibile gratuitamente in sette Paesi (Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Nor ...

In un breve periodo di tempo la Cina ha avuto uno sviluppo economico, finanziario, scientifico e tecnico smisurato. Non ha superato gli Stati Uniti ma di certo il suo tasso di sviluppo è più forte del ...Una svolta storica quella annunciata stamane da Liberty: il GP dell’Eifel, in programma l’11 ottobre al Nürburgring, sarà visibile gratuitamente in sette Paesi (Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Nor ...