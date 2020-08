Immigrazione, Conte “Dobbiamo intensificare i rimpatri” (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo contrastare i traffici e gli incrementi degli utili dei gruppi criminali che alimentano questi traffici illeciti e dobbiamo intensificare i rimpatri. Stiamo lavorando e abbiamo fatto una riunione con i ministri competenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine di un incontro sulla legalità. “Stiamo lavorando per evitare che questi traffici possano continuare. Non si entra in Italia in questo modo – ha aggiunto -, dobbiamo assolutamente rimpatriare e soprattutto in questo momento di fase acuta non possiamo permettere che la comunità internazionale sia esposta a ulteriori pericoli non controllabili”. (ITALPRESS). Leggi su iltempo

Roma, 3 ago. (askanews) - "La credibilità del pugno duro di Conte sull'immigrazione è pari a zero. In un patetico gioco delle parti, il premier veste i panni del 'poliziotto cattivo' mentre il Pd cont ...

Migranti in fuga, sono 38 quelli scappati dai centri umbri, 2 trovati

Sono 38 su 50 i migranti allontanati dalle strutture di accoglienza umbre. Erano arrivati in Umbria sabato e sbarcati a Porto Empedocle poche ore prima. Venti erano stati destinati alla Caritas San Ma ...

