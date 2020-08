Ilary Blasi pubblica questa foto e scatena Francesco Totti. Il commento del ‘Pupone’ è pazzesco (Di lunedì 3 agosto 2020) La bellissima Ilary Blasi è in grado di mettersi in mostra con delle foto mozzafiato che stendono i fan. Regala infatti scatti inediti, giocati tra la sensualità e l’ironia. Uno shooting fotografico di un certo successo rilancia la modella e presentatrice sulla cresta dell’onda, che conquista sempre il podio dei profili Instagram più visualizzati e cliccati di sempre. Impossibile non rimanere colpiti da una bellezza simile: occhi azzurri, capelli biondi e un sorriso da ‘ko’. Una vera dea. In una delle ultime immagini è infatti spuntato un dettaglio stratosferico. Dalla vita in giù ecco apparire a sorpresa una trasparenza mozzafiato, che non fa che mettere in risalto uno statuario lato b. Non ci sarà da meravigliarsi se dopo questo omaggio donato alle fan ... Leggi su caffeinamagazine

