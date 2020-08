"Il virus arriva dai Balcani, 2 casi gravi a Piacenza" (Di lunedì 3 agosto 2020) Rosa Scognamiglio A Piacenza due casi di polmoniti gravi: "virus di provenienza dall'area dei Balcani'', spiega il direttore del Pronto Soccorso Stefano Magnacavallo Due casi di polmoniti gravi, riconducibili quasi con certezza alla cosiddetta "infenzione interstiziale bilaterale'' del coronavirus, sono stati registrati nella città di Piacenza. A darne conferma è Andrea Magnacavallo, direttore del Pronto Soccorso e di Medicina Generale dell'ospedale piacentino: "Si tratta di un virus contratto in area Balcanica", assicura alle pagine del quotidiano Libertà. virus dai Balcani a Piacenza Proprio quando l'emergenza Covid ... Leggi su ilgiornale

LiciaRonzulli : ?? Il #Virus di ritorno arriva sui barconi killer. Salvare #Lampedusa per salvare l’Italia! Fermare gli #sbarchi o… - AMOREGRANDEE : LA FIALETTA CINESE DEL #Covid_19 ARRIVA PURE IN #Australia ! LA #Cina PAGHERÀ E PAGHERÀ SALATISSIMO ! ANCHE PER… - mimmo_rinaldi : @GiorgiaMeloni Sul #Bastasbarchi sono d'accordo con lei ma sul virus prima c'è poi non c'è, lo portano i clandestin… - mirellaladini : RT @LiciaRonzulli: ?? Il #Virus di ritorno arriva sui barconi killer. Salvare #Lampedusa per salvare l’Italia! Fermare gli #sbarchi o non… - Sagitta11232071 : RT @LiciaRonzulli: ?? Il #Virus di ritorno arriva sui barconi killer. Salvare #Lampedusa per salvare l’Italia! Fermare gli #sbarchi o non… -

Ultime Notizie dalla rete : virus arriva Galli a SkyTg24: “Virus arriva sui barconi? Contrapporsi su questo è da irresponsabili, più infezioni… Il Fatto Quotidiano Coronavirus ultime notizie. Conte: non possiamo tollerare ingressi irregolari, rischi sanitari

«Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, tanto più non possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici questi risul ...

Walter Ricciardi: «Il virus c’è ancora. Giusto prolungare lo stato d’emergenza»

Walter Ricciardi, consulente del ministro: «L’ondata è una sola, continuiamo a proteggerci Ma la sanità territoriale lombarda va ripensata». La pandemia è qui con noi, ancora. E non si parli di una, d ...

«Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, tanto più non possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici questi risul ...Walter Ricciardi, consulente del ministro: «L’ondata è una sola, continuiamo a proteggerci Ma la sanità territoriale lombarda va ripensata». La pandemia è qui con noi, ancora. E non si parli di una, d ...