Il video dei presunti migranti in Italia che mordono mele e le rimettono al loro posto non ritrae migranti e non è stato girato in Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) Lunedì 3 agosto la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un video, pubblicato senza didascalia il 25 marzo 2019 su Facebook, che ritrae due ragazzi neri vestiti con pantaloncini, t-shirt e berretto, mentre addentano alcune mele al supermercato per poi rimetterle al loro posto. Nella parte superiore del video compare la scritta «Italia», mentre su quella inferiore si legge la domanda «vi sembra normale?». Il filmato si conclude con l’invito alla condivisione per far «girare questa vergogna». Il sottinteso è dunque che il video ritragga migranti o comunque ... Leggi su facta.news

