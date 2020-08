Il Senatore Ruspandini, Fratelli d'Italia, dichiara il suo fascismo: 'Nessuno di noi era a Bologna' (Di lunedì 3 agosto 2020) Ieri i fascisti di tutta Italia hanno organizzato diversi flash mob in tutto il Paese per negare la verità comprovata sulla Strage fascista di Bologna, dove morirono 85 persone. Per loro, non fu la ... Leggi su globalist

nuccia20 : RT @Open_gol: Strage del 2 agosto, polemiche per il tweet del senatore Ruspandini (FdI): «Nessuno di noi era a Bologna» - max75arvat : RT @albertoinfelise: Questo è Massimo Ruspandini, senatore di Fratelli d'Italia. Che slogan usa per infangare la memoria dei morti di Bolog… - Mbyk019285 : RT @albertoinfelise: Questo è Massimo Ruspandini, senatore di Fratelli d'Italia. Che slogan usa per infangare la memoria dei morti di Bolog… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Strage del 2 agosto, polemiche per il tweet del senatore Ruspandini (FdI): «Nessuno di noi era a Bologna» - fabrizia_alb : RT @albertoinfelise: Questo è Massimo Ruspandini, senatore di Fratelli d'Italia. Che slogan usa per infangare la memoria dei morti di Bolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Senatore Ruspandini Strage del 2 agosto, polemiche per il tweet del senatore Ruspandini (FdI): «Nessuno di noi era a Bologna» Open La storia del senatore di FdI che sui social ci tiene a specificare: «Nessuno di noi era a Bologna»

In occasione della 40° anniversario della Strage di Bologna, anche la destra è scesa in campo. Diversi i flashmob in giro dell’Italia. A Napoli, per esempio, alle 10.25 è stato esposto uno striscione ...

Chiusura scuola volo elicotteri Frosinone, Maura (FdI) presenta una mozione in Provincia

“Apprendo basito la notizia della prossima soppressione della scuola di volo elicotteri ubicata presso il 72° Stormo aeroporto Moscardini di Frosinone, questa struttura, dove attualmente sono impiegat ...

In occasione della 40° anniversario della Strage di Bologna, anche la destra è scesa in campo. Diversi i flashmob in giro dell’Italia. A Napoli, per esempio, alle 10.25 è stato esposto uno striscione ...“Apprendo basito la notizia della prossima soppressione della scuola di volo elicotteri ubicata presso il 72° Stormo aeroporto Moscardini di Frosinone, questa struttura, dove attualmente sono impiegat ...