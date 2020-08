Il ritorno di Datome è un regalo per il basket italiano (Di lunedì 3 agosto 2020) Il segreto di Gigi Datome sta tutto nel titolo della sua autobiografia: “Gioco come sono”. E, visto come è fatto Gigi Datome, è certamente un gran bel giocare. Il ritorno in Italia della barba più famosa del basket dopo quella di James Harden, non è un affare soltanto per l’Olimpia Milano, è un affa Leggi su ilfoglio

Reduce dall’esperienza quinquennale con i turchi del Fenerbahce, Gigi Datome è pronto a vivere una nuova avventura con la maglia dell’Olimpia Milano. Il cestista ha deciso di tornare in Italia a sette ...

Vincere in Italia, sognando le Final Four in Eurolega. Si può riassumere così la stagione 2020-2021 dell’Olimpia Milano, che si presenta ai nastri di partenza del nuovo campionato e soprattutto della ...

