Il ritorno di Champions ed Europa League. Come ci arrivano le squadre italiane (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - Nel weekend si è chiuso il sipario della Serie A ma lo spettacolo del calcio continua anche ad agosto. Quella che si è aperta è infatti la settimana in cui si ritorna a giocare in Europa con Champions League ed Europa League pronte a eleggere le proprie regine post-pandemia da coronavirus. Sono 5 le squadre italiane impegnate in queste competizioni e solo una, l'Atalanta, è già qualificata per i quarti di finale dopo la doppia vittoria contro il Valencia del marzo scorso. Formula Champions League La sospensione primaverile della massima competizione europea, a causa della pandemia da coronavirus, è arrivata durante lo svolgimento degli ottavi di finale. Le quattro ... Leggi su agi

Le nostre scommesse analizzano ai raggi X la situazione delle due squadre. Partiamo dalla “Vecchia Signora” che ha appena archiviato il nono scudetto di fila, il primo della gestione di Maurizio Sarri ...

ROMA - Archiviato il campionato, per il calcio è subito tempo di rituffarsi nelle coppe europee. Ebbene sì, la stagione infinita post lockdown nel caldo torrido di agosto regala le emozioni delle fasi ...

