Il retroscena: Liverani-Lecce, legame forte. Dal sondaggio Parma alla possibile conferma se… (Di lunedì 3 agosto 2020) Ieri sera vi avevamo raccontato che Fabio Liverani si sarebbe concesso una breve riflessione, a prescindere dal contratto che lo lega al Lecce (scadenza 2022).Avrebbe voluto e trovare motivazioni forti, come lui ha aggiunto “a prescindere dalla categoria”. Dopo l’ipotesi Cagliari, che poi ha scelto Di Francesco, nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio del Parma, ma le possibilità di una conferma a Lecce sono in ascesa. E quindi non si avvertirebbe la necessità di fermarsi per riflettere. Oggi è in programma un vertice con il presidente Sticchi Damiani, verranno fatte alcune valutazioni, se verrà confermato lo stesso contratto malgrado la retrocessione le percentuali di una ... Leggi su alfredopedulla

Lecce perde al Via del Mare 3-4 contro il Parma e scende in Serie B. Lapadula segna il gol della bandiera al 68'

Il Genoa si salva vincendo contro il Verona. Il Lecce di Liverani non riesce nell'impresa ed è la terza squadra retrocessa insieme a Spal e Brescia.

