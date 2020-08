Il rapper francese Bosh e le due leggende della musica rap italiana Fabri Fibra e J-Ax insieme nel nuovo singolo “Djomb Remix” (Di lunedì 3 agosto 2020) e due leggende della musica rap italiana Fabri Fibra e J-Ax per la prima volta insieme in un’inedita collaborazione internazionale: sarà infatti disponibile in digitale da lunedì 10 agosto, “Djomb Remix”, una nuova e straordinaria versione della hit #1 in Francia che ha permesso a Bosh, il rapper francese del momento, di dominare le classifiche digitali. Sempre in grado di anticipare i tempi pur rimanendo fedeli al proprio stile, i due artisti italiani hanno aggiunto il loro tocco unico al pezzo di Bosh, arricchendolo con le loro personali barre, il loro inconfondibile flow e con un ... Leggi su domanipress

MusicInContact : J-Ax e Fabri Fibra per la prima volta insieme: il 10 Agosto esce “Djomb Remix”, in collaborazione con il rapper fra… - SMSNEWSOFFICIAL : Dal 10 agosto fuori in digitale “DJOMB REMIX”, il singolo del rapper francese BOSH in collaborazione con FABRI FIBR… -

Ultime Notizie dalla rete : rapper francese Il rapper francese Bosh e le due leggende della musica rap italiana Fabri Fibra e J-Ax insieme nel nuovo singolo “Djomb Remix” Domani Press J-Ax e Fabri Fibra ft. Bosh in “Djomb Remix”, il nuovo singolo dal 10 agosto in digitale

Le due leggende della musica rap italiana Fabri Fibra e J-Ax per la prima volta insieme in un’inedita collaborazione internazionale: sarà infatti disponibile in digitale da lunedì 10 agosto, “Djomb Re ...

Corentine Moutet fra tennis e rap, ecco il suo primo video musicale

Corentine Moutet ha solo 21 anni ma è già entrato in top 100. Chi lo ha visto giocare sa già che il francese, nonostante sia ancora agli inizia della sua carriera, ha mostrato di avere un tennis aggre ...

Le due leggende della musica rap italiana Fabri Fibra e J-Ax per la prima volta insieme in un’inedita collaborazione internazionale: sarà infatti disponibile in digitale da lunedì 10 agosto, “Djomb Re ...Corentine Moutet ha solo 21 anni ma è già entrato in top 100. Chi lo ha visto giocare sa già che il francese, nonostante sia ancora agli inizia della sua carriera, ha mostrato di avere un tennis aggre ...