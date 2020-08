Il primario di malattie infettive dell’ospedale di Parigi: «Lasciamo che i giovani si contagino tra loro» (Di lunedì 3 agosto 2020) Le parole di Éric Caumes stanno facendo discutere la Francia e stanno dividendo il Paese nella lotta al coronavirus. Il primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Pitié Salpêtrière, uno dei più importanti della capitale francese, ha rilasciato al quotidiano Le Parisien delle dichiarazioni sulla strategia per contrastare il coronavirus. Una sorta di cambio di passo che, tuttavia, avrebbe un costo che fino a questo momento non era stato preso in considerazione: far contagiare i giovani. LEGGI ANCHE > La bufala dei 50 milioni di morti per la spagnola dopo il vaccino Infettivologo francese dice che i giovani devono contagiarsi tra loro Caumes, infatti, ha affermato: «La mia proposta non è politicamente ... Leggi su giornalettismo

