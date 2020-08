Il Presidente Mattarella incontra i familiari delle vittime del Ponte Morandi. (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime del Ponte Morandi prima dell’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nell'anniversario della strage di #Bologna: - Quirinale : #Genova, il Presidente #Mattarella incontra i familiari delle vittime del #PonteMorandi : “la vicinanza della Repub… - Capezzone : ++Nota TASSATIVA della Suprema Cupola Politicamente Corretta++ Domani dai giornali sia adeguatamente associato l’ar… - romanoziroldo : RT @Capezzone: ++Nota TASSATIVA della Suprema Cupola Politicamente Corretta++ Domani dai giornali sia adeguatamente associato l’arcobaleno… - AlbertoEnricoA2 : RT @Quirinale: #Genova, il Presidente #Mattarella incontra i familiari delle vittime del #PonteMorandi : “la vicinanza della Repubblica non… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Mattarella

E' ancora troppo acuto il dolore della tragedia». In meno di due anni la grande opera è pronta, la città torna alla sua normalità ma con le stimmate lasciate dalla tragedia delle 43 vittime. Ne parlan ...Il 2 agosto è scoccato il quarantesimo anniversario della strage di Bologna. Pur non essendo stato possibile realizzare il corteo istituzionale per via delle precauzioni anti-Covid, il presidente Serg ...