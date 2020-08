Il presidente degli Stati Uniti e l’importanza delle nomine dei giudici federali (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti e l’importanza delle nomine dei giudici federali Articolo di Luca Maragna de L’Osservatore Repubblicano Aggiornato il 3 luglio 2020Segui Termometro Politico su Google News Il sistema giudiziario degli Stati Uniti D’America si basa su un ordinamento giuridico di tipo Common Law di origine britannica, in cui la decisione nelle controversie giudiziarie si basa principalmente sui precedenti della giurisprudenza, piuttosto che sulle leggi e i codici, come nei sistemi di Civil Law, che derivano dal diritto romano. Clicca qui, per la mappa sugli ordinamenti di tutto il mondo: chi adotta la Civil Law e chi la Common Law? Com’è ... Leggi su termometropolitico

msgelmini : #Conte che - in merito a migranti clandestini e sbarchi, ripresi copiosamente per la gioia degli scafisti- afferma… - Tg3web : Una storia di abusi e violenze sessuali quella che ha portato il miliardario Jeffrey Epstein in carcere, dove poi s… - cla_cominardi : #Cig ordinaria, cassa in deroga e fondi della bilateralità: oltre un quarto degli aiuti risucchiato da #imprese che… - DiRiddlegood : RT @ComVentotene: Scusate, ma @forza_italia è consapevole che un suo senatore (nonché presidente del gruppo parlamentare) si esprime così n… - M5S_No_Grazie : RT @FactaNews: Facta Storie | Cos'è #QAnon? Non si tratta di un film, ma di una delle più complesse teorie del complotto nella storia di in… -