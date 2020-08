Il pianoforte a quattro mani del Duo Boidi giovedì 6 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Prosegue il calendario degli appuntamenti estivi del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Dopo Matteo Bevilaqua, Lorena Favot e Rudy Fantin e l’Omaggio a Ennio Morricone con la FVG Orchestra diretta da Diego Basso, tutti eventi che hanno ottenuto ottimo riscontro di pubblico e critica, la 22° edizione della rassegna fa tappa a Chiopris Viscone (Ud), nel suggestivo giardino di Palazzo De Senibus. Giovedì 6 agosto, con inizio alle 21.00, protagonista sarà il Duo Boidi, formato da Luciano e Daniele Boidi, in un concerto a quattro mani in cui interpreteranno musiche di alcuni fra i più grandi pianisti della storia quali Ravel, Dvorák, Liszt, Debussy e Gershwin. In caso di maltempo il ... Leggi su udine20

MianiAttilio : Serata sotto le stelle a Villa Grazioli Recital di pianoforte a quattro mani Barbara Cattabiani e Claudia Agostini… - angelofilippo : Venerdì 31 Luglio 2020 ore 20.30 MOZART SCHUMANN SAINT – SAËNS: IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI Ilaria De Angelis – Ema… - rizhasnice : non vedo l’ora di riprendere le lezioni di pianoforte con il mio maestro DOPO TIPO QUATTRO ANNI c’è poco da fare,… - Andrea65590241 : RT @315pvf: Piccolo valzer viennese [...] A Vienna ci son quattro specchi, dove giocano la tua bocca e gli echi. C’è una morte per pianofor… - gighea : RT @315pvf: Piccolo valzer viennese [...] A Vienna ci son quattro specchi, dove giocano la tua bocca e gli echi. C’è una morte per pianofor… -

Ultime Notizie dalla rete : pianoforte quattro Nei Suoni dei Luoghi, giovedì il pianoforte a quattro mani del DUO BOIDI triestecafe.it Quattro mani, due fratelli, un pianoforte per armonie in città

Seconda tappa del viaggio di Armonie in Città tra le chiese udinesi: martedì 4 agosto sarà il Duo Boidi, pianoforte a quattro mani, a regalare una serata musicale nella Chiesa di San Gottardo. Appunta ...

'Jazz and american songs' per il martedì sera di Borghetto

Cinque Terre - Val di Vara - Martedi 4 agosto alle ore 21.15 a Borghetto di Vara in Piazza Umberto I si terrà un suggestivo concerto intitolato “Jazz & American Songs ” con protagonista il Trio Opera ...

Seconda tappa del viaggio di Armonie in Città tra le chiese udinesi: martedì 4 agosto sarà il Duo Boidi, pianoforte a quattro mani, a regalare una serata musicale nella Chiesa di San Gottardo. Appunta ...Cinque Terre - Val di Vara - Martedi 4 agosto alle ore 21.15 a Borghetto di Vara in Piazza Umberto I si terrà un suggestivo concerto intitolato “Jazz & American Songs ” con protagonista il Trio Opera ...