Il piano di ripresa dell’Unione Europea e l’importanza della digitalizzazione (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo quattro giorni di duri negoziati, il Consiglio Europeo ha raggiunto un’intesa sul Recovery Fund e sul bilancio pluriennale 2021-2027. Parliamo di un fondo speciale di 750 miliardi di euro per l’acquisto di titoli, volto a stimolare la ripresa economica dell’Unione in seguito alla pandemia. A questo si aggiunge la recente notizia dei vertici BCE, che rimetteranno in circolazione 1800 miliardi di euro per famiglie e imprese. Più precisamente: le banche renderanno più flessibili le regole per la concessione dei prestiti. Entrambe le misure rappresentano una duplice novità. Non solo avranno l’effetto di aumentare la liquidità in circolazione, ma rappresentano una novità importante per l’Unione: è la prima volta che l’Unione prende collettivamente soldi a prestito dai mercati finanziari. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

