Il Pesce Innamorato | trama cast e curiosità del film con Leonardo Pieraccioni

film del 1999 – anche se non sembra sono trascorsi più di vent'anni – Il Pesce Innamorato fu la terza prova per Leonardo Pieraccioni, che lo diresse e interpretò dopo il successo travolgente de I Laureati e de Il Ciclone. Tuttavia il film non ebbe la stessa fortuna dei due precedenti. Pieraccioni interpreta un autore di libri per ragazzi che viene colpito da un successo inaspettato. Il Pesce Innamorato: trama Arturo è un falegname che scrive racconti fin da quando era piccolo. Uno di questi viene pubblicato da un'importante casa editrice ed ottiene grande successo. Successivamente, durante uno dei suoi viaggi per promuovere il libro, incontra Matilde e i due si innamorano.

