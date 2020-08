Il padre di Britney Spears risponde al movimento #FreeBritney: “Complottisti che non sanno nulla, sono affari privati” (Di lunedì 3 agosto 2020) Finito nel mirino di coloro che da tempo chiedono la libertà per Britney Spears, il padre della popstar nonché suo tutore legale Jamie Spears ha definito il movimento virale #FreeBritney uno "scherzo". Nel 2018 l'uomo è diventato responsabile del regime conservatorio al quale è stata sottoposta Britney Spears in seguito ad un anno terribile, il 2017, in cui ha affrontato una profonda depressione che ha necessitato di cure cliniche. In tutti questi anni, suo padre ha potuto incidere su ogni aspetto della sua libertà, anche professionale e finanziaria. Nel settembre 2019, ha ceduto il ruolo a Jodi Montgomery a causa di "motivi di salute personale". Ma la situazione di Britney ... Leggi su optimagazine

