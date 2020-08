Il nuovo ponte sul Polcevera. I protagonisti di questi due anni di lavori e di polemiche (Di lunedì 3 agosto 2020) Erano le 11,36 del 14 agosto 2018 quando improvvisamente collassò la sezione del ponte Morandi che sovrastava la zona fluviale e industriale di Sampierdarena. Nel crollo morirono 43 persone. Da allora sono passati poco meno di due anni. Oggi il nuovo ponte, quello progettato da Renzo Piano, è stato Leggi su ilfoglio

