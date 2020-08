Il New York Times: "La procura di Manhattan indaga Trump per frode bancaria" (Di lunedì 3 agosto 2020) Depositando nuovi atti per sollecitare Donald Trump a consegnare le dichiarazioni fiscali personali e aziendali degli ultimi otto anni, la procura di Manhattan ha lasciato intendere che sta indagando il presidente e la sua società per una possibile frode bancaria e assicurativa. Lo scrive il New York Times. L’ufficio dell’attorney Cyrus Vance non ha identificato direttamente il focus dell’inchiesta ma ha scritto che “indiscusse” notizie di stampa dello scorso anno chiariscono che la procura ha una base legale per chiedere quei documenti.Gli articoli in questione sostenevano che il tycoon potrebbe aver gonfiato illegalmente la sua ricchezza e il valore delle sue proprietà agli occhi di banche e ... Leggi su huffingtonpost

