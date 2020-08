Il giovane Montalbano – Il ladro onesto: trama, anticipazioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Il giovane Montalbano – Il ladro onesto: trama, anticipazioni Questa sera, lunedì 3 agosto 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la quinta puntata della seconda stagione dal titolo “Il ladro onesto”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film di oggi de Il giovane Montalbano? Pamela Bianchi, avvenente e disponibile banconista, dopo la serata di domenica non si è più presentata al lavoro preoccupando il gestore del bar in cui lavorava; è stata vista per l’ultima volta il ... Leggi su tpi

