Il giovane Montalbano – Il ladro onesto streaming e tv: dove vedere il film (Di lunedì 3 agosto 2020) Il giovane Montalbano – Il ladro onesto streaming e tv, dove vedere la puntata IL ladro onesto streaming TV – Questa sera, lunedì 3 agosto 2020, Rai 1 propone le avventure de Il giovane Montalbano (seconda stagione), interpretato da Michele Riondino. La fiction racconta le avventure del giovane commissario di Vigata, un ragazzino introverso, timido e riservato ma anche insolente. Il quinto episodio della seconda stagione, trasmesso in replica, va in onda su Rai 1 oggi, lunedì 3 agosto 2020, e s’intitola Il ladro onesto. dove vedere la quinta puntata de Il ... Leggi su tpi

AdamantinaCecia : @pulcepalma Lo sapete che Riondino non intende continuare ad impersonare il giovane Montalbano perché sostiene che… - APAudiovisivi : Stasera in #TV: 'Il giovane Montalbano' Alle 21.25 su @RaiUno andrà in onda l'episodio dal titolo 'Il ladro onesto… - infoitcultura : Salvo va a Genova? Il finale di stagione del giovane Montalbano, lunedì 10 agosto - infoitcultura : «Il giovane Montalbano» sempre in vetta anche grazie al web - infoitcultura : Su Rai1 ''Il Giovane Montalbano'' con Michele Riondino -