Il giovane Montalbano 2, Il ladro onesto stasera su Rai1: la trama (Di lunedì 3 agosto 2020) stasera su Rai1, alle 21:25, quainto appuntamento con le indagini de Il giovane Montalbano 2, la seconda stagione tratta dagli scritti di Andrea Camilleri: la trama de Il ladro onesto. Nuovo appuntamento, stasera su Rai1 alle 21:25, con Il giovane Montalbano 2, la seconda stagione della serie ancora tratta dagli scritti di Andrea Camilleri, che ripercorre gli inizi di Salvo Montalbano, interpretato da Michele Riondino. Montalbano si sente rinato fin dalla trama de Il ladro onesto: ha recuperato il suo rapporto con Livia e per dare una svolta alla sua vita chiede il trasferimento a Genova. La notizia trapela all'interno ... Leggi su movieplayer

