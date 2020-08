Il Giornale: perché Insigne e Gattuso non hanno pensato di preservare le forze in vista della Champions? (Di lunedì 3 agosto 2020) Sabato il Napoli sarà impegnato al Camp Nou contro il Barcellona ma a complicare le cose è intervenuto l’infortunio di Insigne, contro la Lazio. E’ vero che l’atmosfera, tra i blaugrana, non è delle migliori e che si può tentare l’impresa, ma per il Giornale resta un grande interrogativo. Perché Insigne e Gattuso non hanno pensato di preservare le forze in vista della Champions? “Chi invece deve ancora arrampicarsi è il Napoli di Gattuso, atteso sabato al Camp Nou dopo l’1-1 dell’andata: il fastidio muscolare accusato da Insigne contro la Lazio non è il miglior viatico per la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Giornale: perché Insigne e Gattuso non hanno pensato di preservare le forze in vista della Champions?… - Zbarskij : Epidemia strumentalizzata perché invidiosi e odiamo la Lombardia. I migranti portano il virus. Data la morta gora… - Fabio18228225 : @minasettembre Perché belpietro dirige un giornale? - CodiceQ : Siamo poveri di parole, perché si legge poco. Perché non siamo più abituati a aprire un vocabolario. Mi viene l'ort… - awkw4rdd__ : sabato sono andata in edicola a comprare il giornale per papà e c'erano così tanti evidenziatori che wow ci penso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale perché Francesca La Marca in aula senza quarantena: «Niente isolamento perché sono deputata» Corriere della Sera