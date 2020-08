Il giornale francese Le Figaro incorona Conte: “Spettacolare su Covid e trattativa con l’Europa” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Premier della rinascita di Genova, premier che ha tracciato la strada all’Europa” nei mesi della battaglia al Covid, premier con “un talento negoziale che ha permesso all’Italia di ricevere 209 miliardi dall’Europa. Nel giorno dell’inaugurazione del Ponte di Genova, il quotidiano francese Le Figaro dedica un lungo articolo alla figura del premier italiano. L’inaugurazione del ponte di Genova “è il momento di consacrazione per Giuseppe Conte, primo ministro all’epoca del dramma ma anche quello della rinascita”. Eppure “il rinascimento” di Conte supera la vicenda del ponte Morandi: “Durante la crisi del Covid, il capo del governo italiano ha fatto da apripista all’Europa a partire dal 30 ... Leggi su tpi

ebusbani1 : @fabrizi28848646 @GiorgiaMeloni Se è vero quello che dice il giornale francese mi piacerebbe sapere perchè non se l… - christi99830943 : @mfzh @Blanco85822505 Ach ja, ho capito adesso. Ho pensato al giornale francese, Le Figaro !!!???????? - nicolettagiust1 : Come gli stranieri vedono l’Italia: primo canale francese, giornale delle 20, un servizio lunghissimo su San Marin… - Leopard01391221 : Publicare sulla Stampa di Torino, gli insulti e le stupidaggini che dice il filosofo francese autore del libro “ Il… - AlessioSfl : @TalkingaboutL @FerrettiV Mi ricordo la maglia nera con l’aquila fini su un giornale francese “la maglia dei fascisti”... -

Ultime Notizie dalla rete : giornale francese

ilGiornale.it

PARIGI - E’ rimasta solo la platea di Twitter, e resta da vedere ancora per quanto, al comico francese Dieudonné M’Bala M’Bala, che da anni è protagonista di un duro scontro culturale in Francia per l ...- ROMA, 01 AGO - Per il terzo giorno consecutivo la Francia ha registrato oltre 1.300 nuovi casi di coronavirus. Secondo le autorità sanitarie francesi il 21% di questi focolai sono stati causati dal ...