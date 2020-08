Il film con il divino Otelma? Caro mago, ho altri impegni... (Di lunedì 3 agosto 2020) Non si può stare mai tranquilli. Leggo, infatti, che Amleto Marco Belelli, Conte di Quistello, più noto come “il mago Otelma”, è protagonista di un film dedicato, appunto, alla ultima vita terrena del divino Otelma. Evidentemente, se questa è l'ultima, ce ne saranno delle precedenti. Ho avuto il divino Otelma più volte ospite in alcune mie trasmissioni televisive, ma mi vedo costretto a declinare la proposta di interazione con il suddetto “divino”. Posso dire che ho altri impegni o anche che ho smesso di avere interazioni con maghi d'ogni tipo. L'ho fatto in televisione, ma adesso no, non lo rifaccio. Leggi su iltempo

LuigiBrugnaro : Un’altra serata all’insegna dello stare insieme!?? ?? Al Lido Malamocco #Cinemoving con il film “L’altro volto dell… - la_Biennale : Un saluto commosso a #OliviaDeHavilland (1916-2020). La ricordiamo con alcune fotografie di scena da 'The Snake Pit… - NetflixIT : Questo tweet è dedicato alla persona che guarda con te film e serie, a cui OGNI VOLTA chiedi cose che non capisci.… - mudblood__ : Ho appena cambiato i miei film preferiti di Letterboxd con quattro film di Steve e anche solo il pensiero di toglie… - crepvscolo : RT @Poesiaitalia: In molti l’hanno chiesto ?? La spettacolare biblioteca che ha ispirato il celebre film Disney “La Bella e la Bestia” esis… -

Ultime Notizie dalla rete : film con Gabriele Salvatores torna a girare a Trieste con il film “Comedians” TRIESTEALLNEWS BCT, APPLAUSI SCROSCIANTI PER CARLO VERDONE

Sul palco di piazza Cardinal Pacca l’attore, sceneggiatore e regista Carlo Verdone si é raccontano al pubblico presente tra aneddoti e storie di vita vissuta. Un altro grande evento quello del BCT di ...

Io e te non basta, Pippo Baudo trema? Katia Ricciarelli, la conferma: dopo il programma con Diaco...

"Un film sulla mia vita, il progetto c’è, ma prima che diventi realtà passerà ancora un po’ di tempo”: Katia Ricciarelli racconta a Tv mia il suo nuovo impegno lavorativo, dopo Io e te (il programma d ...

Sul palco di piazza Cardinal Pacca l’attore, sceneggiatore e regista Carlo Verdone si é raccontano al pubblico presente tra aneddoti e storie di vita vissuta. Un altro grande evento quello del BCT di ..."Un film sulla mia vita, il progetto c’è, ma prima che diventi realtà passerà ancora un po’ di tempo”: Katia Ricciarelli racconta a Tv mia il suo nuovo impegno lavorativo, dopo Io e te (il programma d ...